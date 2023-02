PISA-PERUGIA | INFO BIGLIETTI E ACCREDITI STAMPA

Perugia, 21 febbraio 2023 – È iniziata la vendita biglietti per la gara Pisa-Perugia, in programma venerdì 24 febbraio all’Arena Garibaldi – Stadio Romeo Anconetani (ore 20.30) e valida per la 26° giornata del Campionato Serie BKT.

Settore Ospiti (Curva Sud). E’ attiva la prevendita relativa al settore ospiti; biglietti disponibili nei punti vendita Ticketone e anche on line sul sito ticketone.it senza alcuna restrizione

Questi i prezzi:

Intero. 16.50 euro

Under 14. 6.60 euro

Accrediti Stampa

La società Pisa comunica che le richieste dovranno recare nell’oggetto l’indicazione

Accredito Stampa Pisa-Perugia e dovranno essere inviate solo ed esclusivamente via mail all’indirizzo

accrediti.pisa1909@gmail.com

Qualsiasi richiesta spedita in altro modo (ad esempio, via fax) o priva dei requisiti richiesti dovrà considerarsi automaticamente respinta. Sarà automaticamente respinta anche qualsiasi richiesta pervenuta oltre le ore 14.00 del MARTEDI’ precedente la gara.

Ogni richiesta verrà presa in considerazione sulla base della disponibilità dei posti in tribuna stampa e sulla base del regolamento vigente (si prega di prenderne visione). L´Ufficio Stampa provvederà a comunicare l’avvenuta accettazione dell’accredito richiesto e la posizione assegnata all’interno dell’area riservata alla stampa. Non sarà valido il cd “Silenzio-Assenso”

Il richiedente dovrà esplicitamente indicare:

a) Dati anagrafici completi (nome, cognome, luogo e data di nascita)

b) Numero Tessera dell’Ordine dei Giornalisti (per i giornalisti in attesa di iscrizione all’Ordine è richiesta dichiarazione specifica da parte del direttore responsabile della testata di riferimento che attesti l’avvenuta domanda di iscrizione).

c) Relativamente ai fotografi l’inserimento nell’apposito elenco con numero di autorizzazione Lega B è invece da considerarsi come requisito indispensabile.