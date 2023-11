PINETO-PERUGIA | I NUMERI DELLA SFIDA

ll Perugia nella 14^ giornata del campionato di Lega Pro Girone B 2023-2024 affronterà il Pineto di mister Daniele Amaolo, gara in programma sabato 18 novembre allo stadio “Pavone-Mariani”. Calcio d’inizio alle ore 16:15.

Sarà il signor Stefano Nicolini di Brescia a dirigere la gara. A coadiuvato gli assistenti Simone Biffi di Treviglio e Roberto Allocco di Alba-Bra. Quarto ufficiale sarà Luigi Pica di Roma 1.

Primo confronto nel calcio professionistico in terra d’Abruzzo fra le due squadre.

Da oggi il Pineto gioca nel suo stadio, il “Pavone-Mariani”, intitolato a fine anni ’90 a due giocatori biancazzurri prematuramente scomparsi: Domenico “Mimmo” Pavone morto nel 1995 a 21 anni e Alessandro Mariani (detto “Maiemi”), defunto a soli 17 anni nel 1996.

Emilio Volpicelli giocatore più decisivo del girone B 2023/24 sia in valore assoluto (11 punti portati ai biancazzurri con le sue reti determinanti), sia in valore relativo (“pesa” il 55% del totale dei punti – 20 – del Pineto in classifica).

Pineto una delle 6 formazioni del girone B ancora imbattuta in casa, come Torres, Cesena, Perugia, Gubbio e Carrarese.

I record biancazzurri nel girone B: Pineto ancora senza rigori in favore, come Spal, Entella, Pontedera ed Ancona (il Perugia, per altro, è una delle 3 che non ne ha ancora subiti, come Gubbio e Pontedera) ed una delle due compagini del girone B che subisce il maggior numero di reti prima della pausa, 6 fra 31’ e 45’ inclusi recuperi, come la Spal. Abruzzesi, però, scatenati nei 15’ finali di gara con 7 segnature fra 76’ e 90’ più extratime.

I primati biancorossi nel girone B: Perugia ancora senza espulsi in favore, come Entella e Lucchese.