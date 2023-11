PINETO-PERUGIA | INFO VENDITA BIGLIETTI

Qui di seguito le informazioni sulla fase di prevendita per la partita Pineto-Perugia, in programma sabato 18 novembre alle ore 16:15 e valida per la 14^ giornata di Campionato Serie C NOW 2023-2024.

Attualmente siamo in attesa di comunicazioni dalla società Pineto per l’inizio vendita biglietti.

CAPIENZA SETTORE OSPITI: 200

COSTO: € 13,00 (incluso diritto di prevendita tariffa unica)

CIRCUITO DI VENDITA: POSTO RISERVATO.IT e punti vendita tutta Italia postoriservato.it www.postoriservato.it

Chiusura vendite per i settori dedicati agli OSPITI venerdì 17 novembre ore 19

Il giorno della gara NON SARA’ POSSIBILE ACQUISTARE biglietti per il SETTORE OSPITI

Aggiungiamo le seguenti informazioni: