PERUGIA-VICENZA | ARBITRA MANGANIELLO DI PINEROLO, AL VAR FOURNEAU DI ROMA 1

Perugia, 2 dicembre 2021 – Sarà Gianluca Manganiello della sezione di Pinerolo a dirigere Perugia-Vicenza , gara valida per la 16 ^ giornata di Campionato Lega Serie BKT, in programma venerdì 2 dicembre alle ore 20:30 presso lo stadio “R.Curi”.

A coadiuvarlo gli assistenti Davide Imperiale di Genova e Francesco Fiore di Barletta. Quarto ufficiale sarà Daniele Rutella della sezione di Enna. Al Var Francesco Fourneau di Roma 1, AVAR Fabio Schirru di Pinerolo.

8 precedenti con lui, con 4 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta. Quest’anno 5 presenze in Serie A (ultima Milan-Sassuolo del 28 novembre), 1 direzione in Coppa Italia e 1 in Serie B.