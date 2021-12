Ciao Alberto!

Perugia, 2 dicembre 2021 – AC Perugia Calcio si stringe attorno alla famiglia Tomassini per la perdita del nostro caro Alberto all’età di 73 anni.

Storico tifoso e proprietario del ristorante “Il ritrovo del Grifo” aveva ricoperto per anni i ruoli di magazziniere e addetto alla manutenzione all’interno della società.

Un grande abbraccio alla famiglia da tutto l’AC Perugia Calcio.

Il ricordo del Presidente Santopadre: “Mi hai accettato, sostenuto e voluto bene, avuto sempre una parola di conforto nei momenti difficili e grandi abbracci nei momenti bellissimi vissuti insieme. Ho passato serate intense e piacevoli a cenare con te e sentirti raccontare storie e aneddoti del tuo e nostro amato Grifo. Mi chiamavi sempre “mio presidente” e sentirlo dire da te era un grandissimo onore per me. Ti voglio un gran bene mio Alberto. Grazie di tutto. Oggi per il Perugia Calcio è una giornata di lutto. Sempre con noi”.