PERUGIA-PINETO | I NUMERI DELLA SFIDA

ll Perugia nella 33^ giornata del campionato di Lega Pro Girone B 2023-2024 affronterà il Pineto di mister Roberto Beni, gara in programma sabato 23 marzo allo stadio “Renato Curi”. Calcio d’inizio alle ore 17:30 con diretta su Sky e Now TV.

Sarà il signor Giuseppe Maria Manzo di Torre Annunziata a dirigere la gara. A coadiuvarlo gli assistenti Luca Bernasso di Milano e Stefano Peletti di Crema. Quarto ufficiale sarà Lorenzo Maccarini di Arezzo.

Perugia una delle 20 compagini della serie C 2023/24 con, alle spalle, almeno una stagione in serie A (non considerando le formazioni B di Atalanta e Juventus). Per i biancorossi umbri 13 volte (ultima nel 2003/04), con la storica cavalcata del 1978/79 – allenatore Ilario Castagner – quando finirono secondi alle spalle del Milan, non perdendo mai una partita su 30 giocate, 11 successi e 19 pareggi il bilancio quell’anno del Grifone.

Non ci sono precedenti giocati a Perugia. L’unico incontro disputato è stato quello del girone di andata, giocato a Pineto (1-1).

Pineto viene dalla sconfitta contro l’Arezzo dopo che nelle precedenti 15 gare aveva raccolto 2 vittorie, 8 pareggi e 5 sconfitte. Fuori casa ha totalizzato 2 vittorie, 8 pareggi e 6 sconfitte con 13 reti fatte e 21 subìte.

Perugia in casa ha totalizzato sin qui 33 punti frutto di 9 vittorie, 6 pareggi e 1 sola sconfitta.

Perugia scatenato nel quarto d’ora finale del primo tempo (dal 31′ al 45′ inclusi recuperi) con 13 reti fatte (al pari del Cesena). Pineto che invece segna tanto nel quarto d’ora finale del secondo tempo con 14 reti realizzate su 31 totali (al pari del Cesena).

Pineto squadra più “nervosa” del torneo con 7 espulsioni subìte mentre il Perugia ne ha totalizzate 5. Entrambe hanno 80 ammonizioni (il primato spetta al Gubbio con 99 gialli e 6 rossi).

Pineto primatista delle sostituzioni (154 effettuate su 159 possibili).

Perugia che ha mantenuto la porta inviolata in 15 occasioni (meglio solo il Cesena con 20), Pineto in 8 circostanze.

Perugia che non subisce goal in casa da 5 gare consecutive e nel girone di ritorno solo la Spal ha segnato al “Curi”.

Nella classifica del girone di ritorno il Perugia è 2° con 28 punti (dietro solo al Cesena) mentre Pineto è quart’ultimo con 12 punti. Inoltre il Perugia, sempre nel girone di ritorno, è la squadra che ne ha vinte di più (9) dopo il Cesena (11).

Miglior marcatore del Pineto è l’attaccante Emilio Volpicelli con 11 reti in 30 presenze mentre per i biancorossi troviamo la coppia Alessandro Seghetti e Yeferson Paz entrambi con 7 centri.