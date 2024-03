NAZIONALI | LA LITUANIA DI LICKUNAS SCONFITTA CONTRO L’OLANDA

Sconfitta netta 4-0 contro l’Olanda per la Lituania Under 19 nella prima gara del Gruppo 2 valido per le qualificazioni al prossimo Europeo di categoria.

Adrian Lickunas è entrato al 19′ del secondo tempo a risultato già compromesso.

Sabato 23 marzo è in programma la seconda partita del girone contro il Belgio.

Accedono alla fase finale della manifestazione, in programma dal 15 al 28 luglio in Irlanda del Nord, le prime classificate di ciascun girone (in tutto 7) che vanno ad aggiungersi ai padroni di casa nordirlandesi.