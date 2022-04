Perugia, 24 aprile 2022 – AC Perugia Calcio informa che in occasione della gara Perugia-Parma, in programma lunedì 25 aprile alle ore 20:30, entrambe le squadre scenderanno in campo con la t-shirt dell’Associazione ANGSA (Associazione Nazionale Genitori perSone con Autismo) per celebrare la “Giornata Mondiale della consapevolezza sull’autismo” che si è tenuta all’inizio del mese.