PERUGIA-MONZA | ARBITRA FABBRI DI RAVENNA, AL VAR VALERI DI ROMA 2

Perugia, 3 maggio 2022 – Sarà Michael Fabbri della sezione di Ravenna a dirigere Perugia-Monza , gara valida per la 38 ^ giornata di Campionato Lega Serie BKT, in programma venerdì 6 maggio alle ore 20:30 presso lo stadio “R.Curi”.

A coadiuvarlo gli assistenti Alberto Tegoni di Milano e Pasquale De Meo di Foggia. Quarto ufficiale sarà Mattia Pascarella della sezione di Nocera Inferiore. Al Var Paolo Valeri di Roma 2, AVAR Damiano Margani di Latina.

4 precedenti con lui (2 pareggi e 2 sconfitte). Internazionale, quest’anno 23 gare di cui 3 in Conference League, 1 in Serie A Grecia, 11 in Serie A (ultima gara Roma-Bologna 0-0 di domenica 1 maggio) e 5 in B. Ha diretto anche 1 gara di qualificazione ai prossimi Europei U21.