Perugia, 2 maggio 2022 – Il Giudice sportivo, in merito alla gara di Campionato Serie B Ternana-Perugia, ha inflitto un turno di squalifica ciascuno a Christian Kouan per “comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione) e Marco Olivieri per “proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quinta sanzione)“.