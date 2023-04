PERUGIA-MODENA | ARBITRA COSSO DI REGGIO CALABRIA, AL VAR MARINELLI DI TIVOLI

Perugia, 6 aprile 2023 – Sarà il signor Francesco Cosso della sezione di Reggio Calabria a dirigere Perugia-Modena, gara valida per la 32^ giornata del campionato di Serie BKT in programma lunedì 10 aprile 2023 alle ore 15 allo stadio “Curi”.

A coadiuvarlo gli assistenti Giorgio Peretti di Verona e Daisuke Emanuele Yoshikawa di Roma 1. Quarto ufficiale sarà Samuele Andreano della sezione di Prato. Al VAR Livio Marinelli di Tivoli, AVAR Gamal Mokhtar di Lecco.

3 precedenti con lui (1 vittoria, 1 pareggio, 1 sconfitta). Quest’anno 4 gare in Serie A, 7 gare in Serie B, 1 in Coppa Italia.