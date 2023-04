Perugia, 6 aprile 2023 – Il Giudice sportivo, in merito alla gara di Campionato Serie B Perugia-Reggina, ha inflitto un turno di squalifica al tecnico Fabrizio Castori in quanto ammonito e già diffidato (quinta sanzione).

Pertanto il tecnico non sarà in panchina nella prossima partita di campionato in programma lunedì 10 aprile contro il Modena.