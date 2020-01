Perugia-Livorno, info biglietti

On line

In vendita sul sito Ticket One a partire dalle ore 10 di lunedì 20 gennaio, fino al giorno gara, per i possessori di Grifo Card.

Ricevitorie

Biglietti in vendita nelle ricevitorie autorizzate a partire dalle ore 10 di lunedì 20 gennaio, fino alle ore 21 di lunedì 27 gennaio.

• Soprano Pietro, Viale San Sisto 38/LM, Perugia

• Terradura Danilo, Via Umbria 61/B, Perugia

• La Dea Bendata, Viale San Sisto 38, Perugia

• Piccadilly Box Office, centro comm.le Collestrada, via della Valtiera 181, Perugia

• Tabaccheria 18, Via Mario Angeloni 40, Perugia

• Formica Maurizio Via, Ulisse Rocchi 50, Perugia

• Moretti Curzio, Via Patrono d’Italia, Assisi

• Battistini Paolo, Via Dei Molini 1, Magione

• Tabaccheria Sebastiani, Viale della Rimembranza 9/11, Gubbio

• La Tabaccheria, Via Leonardo Da Vinci, 87, Gubbio

Biglietteria stadio Renato Curi

Venerdì 24 gennaio dalle ore 16 alle ore 19.

Sabato 25 gennaio dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 16 alle ore 19.

Domenica 26 gennaio dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 16 alle ore 19.

Lunedì 27 gennaio dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 16 fino ad inizio gara.

Si ricorda di acquistare i tagliandi nei giorni antecedenti la partita onde evitare code al botteghino. Il biglietto potrà essere acquistato presso le ricevitorie o i botteghini dello stadio presentando la carta d’identità.

Settore Ospiti