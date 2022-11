PERUGIA-GENOA | ARBITRA AURELIANO, AL VAR NASCA DI BARI

Perugia, 23 novembre 2022 – Sarà il signor Gianluca Aureliano della sezione di Bologna a dirigere Perugia-Genoa, gara valida per la 14^ giornata del campionato di serie BKT in programma domenica 27 novembre 2022 alle ore 15 allo stadio “Curi”.

A coadiuvarlo gli assistenti Filippo Meli di Parma e Francesca Di Monte di Chieti. Quarto ufficiale sarà Antonio Giua della sezione di Olbia. Al VAR Luigi Nasca di Bari, AVAR Oreste Muto di Torre Annunziata.

16 precedente con lui (5 vittorie, 7 pareggi, 4 sconfitte). Quest’anno 4 gare in Serie A, 2 gare in Serie B, 1 in Coppa Italia. In tutto 28 direzioni in Serie A e 131 in Serie B.