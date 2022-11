ACADEMY | DOPO 2 ANNI TORNA L’ASSEMBLEA GENERALE PER TUTTE LE SOCIETA’ AFFILIATE

Perugia, 22 novembre 2022 – Torna, dopo due anni di assenza dovuti alle restrizioni per la pandemia, l’assemblea generale Academy Perugia Calcio, il consueto appuntamento d’inizio stagione dedicato alle società affiliate al progetto Academy che fanno parte del territorio nazionale ed internazionale.

Venerdì 25 novembre alle ore 17:30 all’interno della sala congressi del Comitato Regionale Umbro di Perugia, presidenti, dirigenti, tecnici, addetti ai lavori delle società si ritroveranno per un momento di crescita e confronto ma anche per conoscere da vicino le prossime iniziative in programma.

Oltre al vice presidente Mauro Lucarini e a tutto lo staff Academy che darà il benvenuto agli ospiti, saranno presenti il presidente A.C. Perugia Calcio Massimiliano Santopadre, l’assessore allo sport del Comune di Perugia Clara Pastorelli, il presidente Cru Umbria Luigi Repace e il responsabile settore giovanile Jacopo Giugliarelli.