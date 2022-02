Perugia-Cremonese | Aumentata capienza al 75%, biglietti in Curva Nord

Perugia, 19 febbraio 2022 – AC Perugia Calcio rende noto che, a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto numero n.41 del 18/2/2022 che rende possibile l’aumento di spettatori negli stadi fino al 75% della capienza certificata, sono disponibili ulteriori biglietti per la Curva Nord e per tutti gli altri settori per la gara odierna contro la Cremonese.