PERUGIA-COMO | MATCH DAY

Perugia, 18 marzo 2022 – Non c’è tempo per pensare al passato. Nuova gara casalinga e nuovo match day!

Per la festa del papà abbiamo ripensato al video “di padre in figlio” che annunciava l’arrivo di Andrea Beghetto in biancorosso. E come sempre siamo andati a curiosare sulla sua vita. Ma in fatto di curiosità abbiamo cercato di scoprire “i più..” dello spogliatoio biancorosso affidandoci alla simpatia di Pippo Sgarbi.

Perugia-Como è la gara di Franco Vannini a cui abbiamo fatto fare un tuffo nel passato. Carlo Giulietti invece ci racconta i primi dieci grifoni per presenze nella storia biancorossa. Lo spazio partner oggi è con Claudio Sciurpa di Vitakraft.

Come sempre…buona lettura! https://bit.ly/36aicmK