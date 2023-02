PERUGIA-COMO | I NUMERI DELLA SFIDA

ll Perugia nella 27^ giornata del girone di andata del campionato di Serie B 2022-2023 affronterà il Como di mister Moreno Longo, gara in programma mercoledì 1 marzo allo stadio “Curi”. Calcio d’inizio alle ore 20:30.

Sarà il signor Daniele Perenzoni della sezione di Rovereto a dirigere Perugia-Como. A coadiuvarlo gli assistenti Francesco Fiore di Barletta e Davide Miele di Torino. Quarto ufficiale sarà Matteo Canci della sezione di Carrara. Al VAR Aleandro Di Paolo di Avezzano, AVAR Giovanni Ayroldi di Molfetta.

Tra le formazioni affrontate almeno 20 volte in Serie B, il Perugia è quella contro cui il Como ha vinto in percentuale più match: 45% (13 su 29), completano otto pareggi e otto successi umbri.

Il Como ha vinto le ultime quattro sfide contro il Perugia in Serie B, contro nessuna squadra ha mai ottenuto cinque successi di fila nel campionato cadetto.

Il Como ha vinto l’ultima trasferta contro il Perugia in Serie B, solo una volta ha ottenuto due successi fuori casa di fila contro gli umbri nel torneo (tra il 1982 e il 1983).

Il Perugia arriva da due successi interni consecutivi senza subire gol contro Brescia e Ternana, l’ultima volta che ha ottenuto più successi casalinghi di fila in Serie B risale al dicembre 2018 (quattro con Alessandro Nesta alla guida).

Il Perugia è rimasto imbattuto nelle ultime sei gare al Curi in campionato (4V, 2N), l’ultima volta che ha ottenuto una striscia più lunga senza sconfitte casalinghe all’interno di una singola stagione di Serie B risale al 2016/17 (15 in quel caso).

Tiago Casasola, uno degli ex di turno (27 presenze con i lariani) salterà questo incontro per squalifica: nell’unica gara in cui il classe ’95 non è sceso in campo in questo campionato, il Perugia è uscito sconfitto (gara persa in casa per 1-2 contro il Südtirol, il 16 ottobre 2022).

Alessandro Gabrielloni ha segnato tre gol in questa Serie B ed è a una sola rete di distanza dalle quattro reti messe a segno nella scorsa stagione nel campionato cadetto, sempre con la maglia del Como.

Vittorio Parigini e Alberto Cerri, i due ex di turno nelle fila dei lariani: il primo 52 presenze con la maglia biancorossa (attualmente la squadra con più gettoni in carriera) e 9 reti tra il 2014 e il 2016 mente per il secondo 37 presenze nella stagione 2017/2018 e 19 reti.

Stefano Gori l’ex tra le fila biancorosse: nella scorsa stagione 20 presenze con il Como prima dell’infortunio.

LA PARTITA IN DIRETTA TV

Sky Sport, Dazn ed Helbiz Live.

(dati Stats Perform – Opta)