PERUGIA-COMO | ARBITRA PERENZONI DI ROVERETO, AL VAR DI PAOLO DI AVEZZANO

Perugia, 27 febbraio 2023 – Sarà il signor Daniele Perenzoni della sezione di Rovereto a dirigere Perugia-Como, gara valida per la 27^ giornata del campionato di Serie BKT in programma mercoledì 1 marzo 2023 alle ore 20:30 allo stadio “Curi”.

A coadiuvarlo gli assistenti Francesco Fiore di Barletta e Davide Miele di Torino. Quarto ufficiale sarà Matteo Canci della sezione di Carrara. Al VAR Aleandro Di Paolo di Avezzano, AVAR Giovanni Ayroldi di Molfetta.

1 precedente con lui (1 sconfitta). Quest’anno 1 gara in Serie A, 7 gare in Serie B, 1 in Coppa Italia.