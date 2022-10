PERUGIA-CITTADELLA | INFO VENDITA BIGLIETTI

Perugia, 26 ottobre 2022 – AC Perugia Calcio informa che, per non creare ulteriori disagi ai propri tifosi, i tagliandi per la partita Perugia-Cittadella, in programma domenica 30 ottobre ore 16:15, saranno messi in vendita a seguito della decisione da parte della Commissione provinciale di vigilanza sull’apertura del settore Curva Nord prevista per la giornata di giovedi 27 ottobre.

Comunicheremo quanto prima gli orari di apertura alle vendite on line, nelle ricevitorie e alla biglietteria dello stadio.