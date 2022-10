Perugia, 26 ottobre 2022 – Nuovo appuntamento per quanto riguarda la formazione della prossima Italia Under 15. Il ct Massimiliano Favo ha convocato i consueti 44 calciatori nati nel 2008, in questo caso militanti in squadre del centro Italia e regioni limitrofe. Raduno fissato per giovedì 27 ottobre al Centro Preparazione Olimpica dell’Acquacetosa a Roma.

Per il Perugia sono stati convocati il portiere Leonardo Vinti, il difensore Christian Dottori e il centrocampista Andrea Brizi.