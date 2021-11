PERUGIA-CITTADELLA | ARBITRA PRONTERA DI BOLOGNA, AL VAR SERRA DI TORINO

Perugia, 24 novembre 2021 – Sarà Alessandro Prontera della sezione di Bologna a dirigere Perugia-Cittadella , gara valida per la 14 ^ giornata di Campionato Lega Serie BKT, in programma sabato 27 novembre alle ore 18:30 presso lo stadio “R.Curi”.

A coadiuvarlo gli assistenti Antonio Vono di Soverato e Francesca Di Monte di Chieti. Quarto ufficiale sarà Ermanno Feliciani della sezione di Teramo. Al Var Marco Serra di Torino, AVAR Pasquale Capaldo di Napoli.

4 precedenti con lui, con 1 vittoria, 2 pareggi e 1 sconfitta. Quest’anno 2 presenze in Serie A, 1 direzione in Coppa Italia e 4 in Serie B a cui va aggiunta la recente Italia Under 20-Romania Under 20 del Torneo 8 Nazioni.