NO ALLA VIOLENZA SULLE DONNE

Perugia, 25 novembre 2021 – Ogni giorno, in Italia, ci sono 89 donne vittime di violenza di genere e nel 2021 sono stati 109 i femminicidi, il 40% di tutti gli omicidi commessi. Di questi, 93 sono avvenuti in ambito familiare-affettivo e, in particolare, 63 per mano del partner o dell’ex partner.

Secondo i numeri che emergono dal report sugli omicidi volontari aggiornato settimanalmente dal servizio analisi della Polizia Criminale, con un focus sulle vittime di genere femminile, pubblicato sul sito del Viminale, nel 62% dei casi si tratta di maltrattamenti in famiglia, commessi soprattutto da mariti e compagni (il 34% dei casi) oppure dagli ex (il 28% dei casi). Nel 72% dei casi di femminicidio l’autore è il marito o l’ex marito: in un caso su due è stata usata un’arma da taglio.

Dati che in percentuale mostrano un aumento consistente delle vittime di genere femminile (+8%) rispetto allo stesso periodo del 2020. In crescita anche tutti i delitti commessi in ambito familiare-affettivo che passano da 130 a 136 (+5%). Anche in questo caso è significativo l’aumento delle vittime donne (+7%), e tra queste quelle uccise per mano del partner o dell’ex partner (+7%).

Anche il Perugia Calcio aderisce con grande convinzione alla Giornata mondiale contro la violenza sulle donne, promossa in tutto il mondo dall’Onu, e si affianca all’iniziativa della Lega Serie BKT che nella prossima giornata ha promosso il “pallone rosso” targato Kappa con il quale tutte le squadre giocheranno le proprie partite.

Al termine del riscaldamento pre–partita, infatti, i due capitani consegneranno a una tifosa il pallone speciale, simbolo della lotta contro la violenza di genere, mentre lo speaker dello stadio leggerà un messaggio per spiegare lo spirito dell’iniziativa e dire ancora una volta basta a un odioso ma purtroppo attuale crimine. La consegna si svolgerà mantenendo il corretto distanziamento e prevedendo tutte le

dovute cautele secondo il regolamento contro la diffusione del Covid–19.