PERUGIA-CESENA | Tutte le info utili per l’amichevole del 1 agosto

Perugia, 24 luglio 2021 – A.C. Perugia Calcio comunica che in occasione della gara Perugia-Cesena in programma domenica 1 agosto 2021 ore 20:45 presso stadio “R. Curi” sarà consentito l’ingresso di 1000 spettatori .

L’evento è organizzato dalla Media Sport Event. Sarà possibile acquistare i biglietti sia presso la biglietteria dello stadio, sia online sul sito TicketOne.

Le ricevitorie non saranno abilitate alla vendita dei biglietti.

La vendita dei tagliandi è esclusa ai residenti della Regione Emilia-Romagna.

Inizio vendita: lunedì 26 luglio ore 16

ORARI BIGLIETTERIA: lunedì e martedì chiuso

Mercoledì ore 10-13

Giovedì-Venerdì-Sabato ore 10-13 e ore 16-19

Domenica dalle ore 16 fino ad inizio gara

SETTORI APERTI E PREZZI

– TRIBUNA VIP

INTERO 25 euro

– TRIBUNA CENTRALE POLTRONCINA

INTERO € 20

– TRIBUNA LATERALE OVEST

INTERO € 15

– CURVA NORD

INTERO € 10

DISABILI: l’organizzazione mette a disposizione per i disabili al 100% posti in numero limitato. Il biglietto si può emettere solo presso biglietteria dello stadio, no online.

Il biglietto è nominativo e non cedibile, pertanto il tifoso dovrà presentarsi al varco di accesso munito di biglietto e documento di identità.

Non può essere sfruttato il VOUCHER ABBONATI STAGIONE 2019-2020:

NORME DI COMPORTAMENTO

IL BIGLIETTO: stampare ed esibire agli ingressi il biglietto elettronico generato da Ticketone. Il foglio conterrà anche l’autocertificazione Covid da compilare anticipatamente e consegnare agli ingressi. Presentarsi agli ingressi muniti di documento di identità. In assenza di autocertificazione non sarà consentito l’ingresso allo stadio e non sarà possibile compilare in loco l’autocertificazione. Si esorta e si raccomanda di arrivare allo stadio con almeno un’ora di anticipo per evitare qualsiasi forma di assembramento.

INGRESSI TRIBUNA OVEST E CURVA NORD: in occasione della gara saranno tenuti aperti gli ingressi in Tribuna Ovest e Curva Nord. Si invitano i tifosi a rispettare le norme sul distanziamento al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti.

MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA: agli ingressi sarà rilevata la temperatura corporea sia per il personale che per il pubblico, impedendo l’accesso in caso di temperatura superiore a 37,5 °C con invito al rientro al domicilio e a contattare il medico di medicina generale (MMG) o, in caso di minore, il pediatra di libera scelta (PLS);

MASCHERINE: gli spettatori devono indossare la mascherina durante tutta la permanenza all’interno dell’impianto, sia al chiuso che all’aperto. Per i bambini valgono le norme generali.

POSTI A SEDERE: Si invitano i tifosi a rispettare fila e posto indicati sul biglietto, i posti a sedere sono stati selezionati in modo da garantire il distanziamento interpersonale sia laterale che frontale di almeno 1 metro tra testa e testa. Al fine di garantire un’adeguata organizzazione preventiva dell’evento, questa misura del distanziamento viene applicata anche per i nuclei familiari, i conviventi ed i congiunti. Per tutta la durata dell’evento, gli spettatori dovranno occupare esclusivamente i posti a sedere assegnati loro, con divieto di collocazione in piedi e di spostamento di posto.

STRISCIONI E BANDIERE: È vietato introdurre all’interno dell’impianto striscioni, bandiere o altro materiale.

DEFLUSSO VERSO CASA: Al termine della manifestazione, anche in fase di deflusso degli spettatori, si raccomanda il rispetto delle distanze.

SETTORE OSPITI: chiuso