PERUGIA-BRESCIA | ARBITRA GUIDA DI TORRE ANNUNZIATA, AL VAR ABBATTISTA DI MOLFETTA

Perugia, 13 ottobre 2021 – Sarà Marco Guida della sezione di Torre Annunziata a dirigere Perugia-Brescia, gara valida per la 8 ^ giornata di Campionato Lega Serie BKT, in programma sabato 16 ottobre alle ore 16:15 presso lo stadio “R.Curi”.

A coadiuvarlo gli assistenti Valerio Colarossi di Roma 2 e Alessio Saccenti di Modena. Quarto ufficiale sarà Mattia Scarpa della sezione di Reggio Emilia. Al Var Eugenio Abbattista di Molfetta, AVAR Luigi Rossi di Rovigo.

Nessun precedente con i biancorossi. Unico italiano a far parte della squadra Var alle recenti Olimpiadi di Tokyo in Giappone. Internazionale, quest’anno per lui 6 direzioni di cui 3 in Serie A (ultima gara il derby di Roma il 26 settembre), 1 in Uefa Champions League (Bayern Monaco-Dinamo Kiev) e 1 ciascuna nelle qualificazioni Europe League e Conference League.