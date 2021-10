NAZIONALI | GYABUAA PROTAGONISTA CON UNDER 20, PER FERRARINI UN PAREGGIO CON UNDER 21

Perugia, 12 ottobre 2021 – Due pareggi per i nostri ragazzi impegnati in azzurro oggi pomeriggio.

Partiamo con l’Under 20 di Bollini che pareggia 1-1 contro il Portogallo nel torneo “8 Nazioni“. Gyabuaa parte titolare ed entra nell’azione del vantaggio azzurro quando al 1’ di recupero del primo tempo dalla destra fa partire un cross morbido sul secondo palo che Tongya, a botta sicura, mette dentro.

Altro pareggio, questa volta un pò più amaro e sempre per 1-1, per Under 21 di Nicolato che al 92′ si fa raggiungere dalla Svezia. Ferrarini entra al 90′ al posto di Bellanova e gioca i quattro minuti di recupero.

I due giocatori torneranno a disposizione di mister Alvini da mercoledì.

(Foto Ufficio Stampa FIGC, vietata riproduzione)