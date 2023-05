PERUGIA-BENEVENTO | I NUMERI DELLA SFIDA

ll Perugia nella 38^ giornata del campionato di Serie B 2022-2023 affronterà il Benevento di mister Andrea Agostinelli, gara in programma venerdì 19 maggio allo stadio “Curi”. Calcio d’inizio alle ore 20:30.

Sarà il signor Federico Dionisi della sezione di L’Aquila a dirigere la gara. A coadiuvarlo gli assistenti Giorgio Peretti di Verona e Valerio Vecchi di Lamezia Terme. Quarto ufficiale sarà Luigi Catanoso della sezione di Reggio Calabria. Al VAR Eugenio Abbattista di Molfetta, AVAR Oreste Muto di Torre Annunziata.

Il Perugia ha vinto soltanto due dei nove precedenti (2N, 5P) di Serie B contro il Benevento; tuttavia, uno di questi due successi è arrivato proprio nel match di andata di questo campionato, lo scorso dicembre: 2-0, con reti di Lisi e Luperini.

Dopo avere vinto il primo dei quattro match casalinghi contro il Benevento in Serie B – quello per 3-1, nel marzo 2017 – il Perugia ha perso tutti i successivi tre contro i giallorossi nel torneo cadetto, con un punteggio complessivo di 7-3.

Il Perugia non vince da otto partite (3N, 5P) di campionato, raccogliendo soltanto tre punti nel parziale: da aprile, soltanto il Pisa ha fatto peggio (due). Inoltre, il Grifone non colleziona una serie più lunga di partite senza vittorie in un singolo torneo di Serie B da giugno 1986 (nove in quel caso).

Dopo 11 gare consecutive senza successi (6N, 5P), il Benevento ha vinto nell’ultimo turno di campionato contro il Modena (2-1); i giallorossi non mettono in fila due vittorie consecutive in Serie B dallo scorso dicembre (contro Parma e Cittadella), con Fabio Cannavaro in panchina.

Si affrontano due squadre estremamente imprecise. Da una parte, il Perugia è la compagine con la più bassa precisione in percentuale dei passaggi effettuati in questo campionato (il 65%); dall’altra, il Benevento è invece quella con la più bassa precisione al tiro (soltanto il 37% delle conclusioni tentate finisce nello specchio della porta).

Gregorio Luperini, a segno nell’ultimo turno di campionato contro il Venezia, ha trovato il gol nel match diandata contro il Benevento, nel successo degli umbri per 2-0, dello scorso dicembre; soltanto una volta nella sua carriera in Serie B, il centrocampista del Grifone è andato a bersaglio per due match consecutivi: nel luglio 2020, contro Pescara e Perugia, quando vestiva la maglia del Trapani.

La prossima sarà la 350a partita in Serie B di Camillo Ciano. Dal suo debutto nella competizione (2011/12), soltanto altri quattro giocatori hanno tagliato il traguardo delle 300 gare nel torneo cadetto: Federico Dionisi (302), Cristian Galano (311), Riccardo Brosco (318) e Stefano Pettinari (336).

LA PARTITA IN DIRETTA TV

Sky Sport, Dazn ed Helbiz Live.