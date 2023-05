LEGA SERIE B | UN MINUTO DI SILENZIO IN MEMORIA DELLE VITTIME DELL’ALLUVIONE IN EMILIA-ROMAGNA

Lega Serie B comunica che verrà osservato un minuto di raccoglimento in occasione di tutte le partite della 19a giornata di ritorno del campionato in programma venerdì 19 maggio, della gara di Supercoppa Primavera 2 2022/2023 (Genoa-Lazio, in programma giovedì 18 maggio 2023) e di tutte le gare di playoff e playout del campionato Primavera 2 2022/2023, in programma sabato 20 maggio, per onorare la memoria delle vittime dell’alluvione occorsa nella Regione Emilia-Romagna.