PERUGIA-ASCOLI | ARBITRA PICCININI DI FORLÌ, AL VAR DIONISI DI L’AQUILA

Perugia, 7 settembre 2022 – Sarà Marco Piccinini della sezione di Forlì a dirigere Perugia-Ascoli , gara valida per la 5^ giornata di campionato Lega Serie BKT, in programma sabato 10 settembre alle ore 16:15 presso lo stadio “Curi”.

A coadiuvarlo gli assistenti Alessio Tolfo di Pordenone e Francesca Di Monte di Chieti. Quarto ufficiale sarà Dario Madonia della sezione di Palermo. Al VAR Federico Dionisi di L’Aquila, AVAR Maria Sole Ferrieri Caputi di Livorno.

5 precedenti con lui (3 vittorie, 2 sconfitte). 44 gare in A, 59 in B, 10 in Coppa Italia. Due gare in questa stagione (Serie A, Torino-Lazio e Roma-Monza).