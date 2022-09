PERUGIA-ASCOLI | AL VIA LA VENDITA BIGLIETTI

Perugia, 5 settembre 2022 – A.C. Perugia Calcio comunica che da lunedì 5 settembre ore 16 sarà possibile acquistare, in modalità online, presso ricevitorie abilitate Ticktone e presso la biglietteria dello stadio i tagliandi per la gara Perugia-Ascoli, in programma sabato 10 settembre ore 16:15 stadio “Curi”.