PAUSA CAMPIONATO | STATISTICHE E FACTS

Perugia, 21 marzo 2023 – Approfittando della pausa per le nazionali, ecco alcuni dati sulla squadra biancorossa in riferimento al campionato di Serie B.

Da inizio 2023 il Perugia ha tentato 52 tiri nello specchio, nel periodo solo la capolista Frosinone (55) ha fatto meglio in Serie B.

Il Perugia è la squadra che nel 2023 ha la più alta percentuale di tiri che centrano lo specchio della porta in Serie B: il 51%.

Da inizio 2023 il Perugia ha incassato 105 tiri avversari, solo Genoa (96), Parma (101) e Frosinone (104) ne hanno subiti di meno nel periodo in Serie B.

Pressing alto per il Perugia: nessuna squadra nel 2023 ha registrato più recuperi palla offensivi (ossia entro massimo 40 metri dalla porta avversaria) del Perugia: 84, a pari merito col Modena.

Il Perugia sfrutta molto le ripartenze: in questo campionato ha effettuato 23 attacchi in contropiede, meno solo del Frosinone (33) in Serie B.

(dati Stats Perform – Opta)