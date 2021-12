PARMA-PERUGIA | INFO BIGLIETTI

Inizia alle ore 10 di domani, martedì 7 dicembre , sul circuito Ticketone la prevendita dei biglietti per la partita Parma-Perugia (17^ Giornata di Serie B 2021/2022), in programma allo stadio Ennio Tardini di Parma domenica 12 dicembre (ore 14).

E’ possibile acquistare i titoli di ingresso on line (cliccare qui) e nei punti vendita.

Per il settore ospiti il costo del tagliando è 15 euro e si possono acquistare fino alle ore 19 di sabato 11 dicembre.

Proprio dal 6 dicembre (e sino al 15 gennaio 2022) un’importante novità riguarderà l’accesso allo stadio: secondo quanto previsto dalle normative nazionali gli spettatori dovranno esibire necessariamente il super green pass (o green pass rafforzato). La certificazione attesta l’avvenuta vaccinazione anti Covid, anche con una sola dose (validità dal quindicesimo giorno successivo alla prima somministrazione fino a 9 mesi dopo la seconda dose) o l’avvenuta guarigione. Sono esclusi dall’obbligo i minori di 12 anni o i soggetti esenti dalla campagna vaccinale (per ulteriori informazioni, qui).

Non sarà dunque considerato valido il green pass standard, ottenuto con un tampone molecolare o antigenico. Il super green pass – controllato dagli steward al pre-filtraggio attraverso l’app “Verifica C19” – dovrà possedere un qr code: non saranno così considerati validi tutti i certificati cartacei che non ne siano dotati.

Oltre al super green pass, i tifosi dovranno mostrare all’ingresso anche un documento di identità. Obbligatorio indossare sempre la mascherina di protezione a copertura di naso e bocca, anche durante la gara.

Per ogni altra informazione visitare sito Parma Calcio