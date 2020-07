Oggi il 4° anno dalla nascita del Museo

Il Museo dell’AC Perugia Calcio nasce grazie all’iniziativa del presidente Massimiliano Santopadre, del Club e di tantissimi tifosi biancorossi che con amore e passione hanno donato e concesso nel tempo i diversi cimeli che oggi arricchiscono l’interno delle sale.

Grazie al prezioso lavoro da parte di una commissione composta principalmente da esperti di storia del Grifo, il Museo biancorosso in questi anni si è contraddistinto anche per i numerosi eventi che hanno visto la partecipazione di ex Grifoni ed ex dirigenti protagonisti della storia del Grifo.

Quest’anno a causa dell’emergenza sanitaria legata al Covid-19, non è stato possibile organizzare il consueto evento di anniversario della nascita.

Per questo motivo è stato creato un video che virtualmente ci immerge nell’affascinate storia biancorossa raccontata dallo storico Carlo Giulietti.