Allenamento in vista di Pescara

Seconda seduta di allenamento settimanale per i biancorossi in vista della doppia trasferta di campionato che attende i Grifoni, venerdì 10 luglio ore 21 a Pescara, lunedì 13 luglio ore 18:45 a Cosenza. A partire dalle 9:30 di questa mattina il gruppo si è ritrovato in palestra per una seduta di forza. A seguire sono scesi in campo per proseguire l’allenamento dedicato alla tattica e partite finali.

Nella giornata di domani in programma una nuova seduta al mattino.