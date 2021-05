NOTA UFFICIALE

Perugia, 10 maggio 2021 – In relazione ad alcuni articoli e asserzioni che si stanno susseguendo su diverse fonti d’informazione, riferite a presunte decisioni o scelte societarie sul futuro dei tesserati, la società ci tiene a specificare che nessuna decisione né ragionamento è in corso in quanto completamente concentrati sulla gara finale della stagione sportiva di Supercoppa.