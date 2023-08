NICOLÒ CUDRIG È BIANCOROSSO!

Perugia, 30 agosto 2023 – AC Perugia Calcio comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dalla FC Juventus il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Nicolò Cudrig.

L’attaccante, classe 2002, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2024.

Cresciuto nelle giovanili dell’Udinese si è poi trasferito in Francia, precisamente nel Championnat National 2 con l’Under 19 del Monaco, dove colleziona 5 presenze e mette a segno un gol all’esordio con il Louis-Cuiseaux. La prima esperienza fra i pro arriva però in Belgio, al Cercle Brugge, fino all’acquisto da parte della Juventus nel 2021 dove totalizza con la Next Gen 75 presenze e 7 reti.

Benvenuto al Perugia Nicolò!