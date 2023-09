ECCO LE NUOVE MAGLIE 2023/2024

Perugia, 31 agosto 2023 – Tradizione e appartenenza, i due concetti cardine che hanno ispirato la nuova maglia gara per la stagione 2023/2024 presentata sui canali social biancorossi proprio in questi minuti.

La prima maglia, rigorosamente rossa come da tradizione, ha protagonista il Grifo che si staglia sullo sfondo, incastonato in un nuovo pattern che padroneggia sul design della maglia.

Il girocollo riprende parte del simbolo mitologico di Perugia ed al suo interno è scritto “Eterna malattia”, forte richiamo della tifoseria Umbra. È realizzato con una costina elastica ed è contornato da un bordino biancorosso, anch’esso elastico, che ritroviamo anche sul fondo delle maniche.

La maglia è stata realizzata con un tessuto poliestere/spandex leggero ed elastico e mixato con un tessuto microforato sul retro maglia per garantire una maggiore traspirabilità.

Anche la seconda maglia, bianca, e la terza, blu, seguono il modello di quella rossa.

Colorate, nelle versioni giallo, nero, blu e rosa shocking, e sullo stesso design delle altre anche quelle che indosseranno i portieri biancorossi.

Il main sponsor quest’anno sarà Vitakraft, azienda leader nel settore pet food, dell’amministratore delegato Claudio Sciurpa che per il quinto anno consecutivo è vicina ai colori biancorossi mentre il back sponsor sarà Central Energy Luce e Gas, punto di riferimento italiano per la gestione e la fornitura di luce e gas, con a capo i fratelli Claudio ed Emanuele Antonini.

Sul pantaloncino ormai, per il settimo anno consecutivo, ci sarà ancora Mericat, aziendaumbradell’imprenditore perugino Matteo Perelli che dal 1965 è un punto di riferimento per l’interior design, dalla progettazione, all’allestimento e all’arredamento di spazi su misura.

Confermato lo sponsor tecnico Frankie Garage.

Le maglie saranno in vendita presso lo store AC Perugia Calcio dalle ore 16 di giovedì 31 agosto.