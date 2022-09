NAZIONALI | ALBANIA U19 PERDE VS IL BELGIO U19, PER SULEJMANI LA GIOIA DELL’ESORDIO

Chiamato in Belgio per disputare le qualificazioni ai prossimi europei di categoria, Sulejmani ha fatto il suo esordio con l’Under 19 nel match perso 3-1 dall’Albania proprio contro i padroni di casa del Belgio. Una bella soddisfazione per il ragazzo e per il Grifo considerando i due anni di differenza tra i giocatori in campo e il 2006 biancorosso. Servirà un’impresa all’Albania per strappare il pass a Euro U19 nel girone in cui sono presenti Belgio e Spagna, prossima avversaria di Sulejmani e compagni.