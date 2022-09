MAGLIE SERIE B | QUELLA DEL GRIFO HA IL PREZZO PIÙ BASSO

Il Venezia si piazza nella fascia alta. Sorprende il prezzo della maglia più “economica”

“Ma quanto devono spendere per acquistare la maglia ufficiale della propria squadra e sfoggiare i colori sociali sugli spalti?

A dover sborsare più banconote dal portafoglio sono i tifosi del Venezia (Kappa) che per comprare la maglia nelle versione a maniche lunghe devono affrontare una spesa di 110 euro; 90 per quella a maniche corte. Subito dietro il Brescia, sempre Kappa, a 99 euro; acquistabile sul sito ufficiale dell’azienda torinese. In questa fascia, poi, ecco la Ternana (Macron) a 95 euro e il Pisa (adidas) a 90 euro.

Nel price range tra gli 80 e i 90 è presente il Cagliari (EYE) a 88 euro, il Bari(Kappa) a 85 euro e il Benevento (Nike) a 80 euro. Ben sette, invece, le squadre che affiggono sulle rispettive maglie un prezzo nella fascia dei 70 euro. Palermo (Kappa), Parma (Errea) e Spal (Macron) ci entrano per un soffio vendendo la loro shirt a 79 euro. Ecco poi Genoa (Castore) e Reggina (acquistabile sul sito Givova) a 75 euro; Ascoli (Nike) e Sudtirol (Mizuno) a 70 euro.

Il Modena (New Balance) ha messo la sua nuova maglia in vendita a 69 euro, seguono Cittadella (Errea), Como (Errea) e Frosinone (Zeus) a 65 euro mentre il Cosenza ha scelto il prezzo tondo di 60 euro.

A vincere la medaglia di squadra di Serie B che vende la propria maglia al minor prezzo, facendo felici così i suoi tifosi, è il Perugia (Frankie Garage) con una spesa di “soli” 59 euro da affrontare, ovvero poco più della metà della cifra da sborsare per comprare la più costosa divisa a maniche lunghe del Venezia.

Da sottolineare, inoltre, che nessun club, sugli store, fa differenza tra maglia “authentic” e replica, ovvero i prodotti che hanno differenze sostanziali per quanto riguarda i materiali con cui sono fatte, cuciture, vestibilità e altri dettagli assenti. Fanno infatti tutte parte della prima categoria”.