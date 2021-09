NAZIONALI | 45′ PER GYABUAA NELLA VITTORIA VS LA POLONIA

Polonia, 3 settembre 2021 – A Lomza, gli Azzurrini di Bollini conquistano una prestigiosa vittoria in trasferta per 2-0 contro la Polonia, nell’esordio al Torneo 8 Nazioni. Entrambe le reti nel primo tempo: il risultato si è sbloccato al 6′ con una rete firmata dal capitano Alessandro Cortinovis al termine di una bella azione in ripartenza mentre a firmare il raddoppio alla mezzora è stato Gaetano Oristanio, che prima del gol del definitivo 0-2 aveva anche colpito una traversa.