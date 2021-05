Perugia, 18 maggio 2021 – La Santa Messa per Renato Curi, originariamente rinviata per le restrizione Covid, si terrà mercoledì 19 maggio ore 18:30 all’interno dello stadio. Celebrerà la funzione don Mauro Angelini, cappellano AC Perugia Calcio, alla sola presenza della squadra e dei rappresentanti della famiglia Curi in virtù delle normative Covid.