MEMORIAL “PAOLO ROSSI”

Bucine, 5 settembre 2022 – Si è concluso nel migliore dei modi il torneo organizzato dall’ Asd Bucine , in collaborazione con l’Accademia Paolo Rossi, per ricordare la figura di “Paolo Rossi”, l’indimenticato Campione del Mondo scomparso il 9 dicembre 2020.

Il torneo, che si è svolto proprio nel luogo scelto da Paolo Rossi per trascorrere la vita post campo, ha visto la partecipazione, oltre ai padroni di casa, di alcune delle squadre che hanno segnato la carriera di Pablito: il Coiano Santa Lucia Prato Social Club, il L.R. Vicenza e il Perugia Calcio, tutti in campo con le proprie categorie Under 14.

I biancorossi di Michele Gatti, dopo aver vinto la semifinale contro il Coiano Santa Lucia, hanno disputato la finalissima contro il Vicenza, vincendo per 4-0. Oltre al primo posto, il Perugia ha collezionato anche alcuni premi individuali, nello specifico Edoardo Biondini è stato eletto “miglior giocatore del torneo” e due dei tre capocannonieri ex aequo ovvero lo stesso Biondini e Alessandro Isidori. Il trofeo “miglior portiere” e “fair play” sono andati a Benenati e Calvani dell’Asd Bucine.

Una splendida cornice di calcio per ricordare un campione, legato ai colori biancorossi, che ci ha lasciato troppo presto.