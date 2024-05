MEMORIAL “FILIPPO BETTI” | ALL’UNDER 10 IL PREMIO FAIR PLAY

Non solo calcio ma anche ricerca. Il 6° Memorial Filippo Betti – “In campo per la Ricerca” ha racchiuso una giornata all’insegna dello sport e della solidarietà per raccogliere fondi in favore della Lega Italiana Fibrosi Cistica.

A Bagno di Romagna sedici squadre della categoria Under 10 Pulcini misti 2013-2014 si sono affrontate dando vita ad una due giorni di sport e divertimento.

I ragazzi biancorossi guidati da mister Michele Santiccioli si sono confrontati con Pescara, Roma, Ascoli, Bologna, Modena, Fiorentina, Sassuolo e Cesena.

A Jacopo Sordini il premio Fair Play mentre il titolo di capocannoniere con 11 reti è andato a Rustemaj Brendon del Real Trezzano.

Infine a tutte le società è stato chiesto un gadget per aiutare la raccolta fondi da poter utilizzare per la lotteria benefica, il Perugia ha donato una propria maglia da gara.