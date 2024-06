PLAYOFF UNDER 15 | FRANCAVILLA-PERUGIA 3-0

Francavilla Fontana, domenica 2 giugno 2024 – ore 11 – centro sportivo “Giovanni Paolo II” – gara di ritorno dei quarti di finale playoff Under 15

VIRTUS FRANCAVILLA: Fontanarosa, Di Noi (22’ st Corvino), Gatto, Panarelli (29’ st Fedele), Distante, Parisi (22’ st Blasi), Ettore (20’ st Raffo), Miccoli, Catapano (29’ st Diofebo), Celentano (29’ st Greco), Nisi (20’ st Desiate). A disp.: Bimbola, Pecere. All.: Montesardi

PERUGIA: Cataldo, Pelli (1’ st Rosati), Auricchio, Lalleroni (19’ st Seppoloni), Santillo (1’ st Ulivieri), Olimpieri, Meyou (22’ st Sabatino), Bosi (29’ st Burnelli), Pascucci (19’ st Bendini), Fahmi (1’ st Castroreale). A disp.: Arcioni, Castellucci. All.: Raschi

ARBITRO: Giuseppe Lascaro Sez. Matera (De Marzo, Grimaldi)

RETI: 31’ pt e 28’ st Catapano (V), 35’ st Corvino (V)

FRANCAVILLA FONTANA – Sconfitta nella gara di ritorno dei quarti di finale playoff per i ragazzi di mister Raschi che perdono 3-0 in trasferta contro la Virtus Francavilla dicendo addio alla competizione.

Nel primo tempo partono bene i padroni di casa che dopo 24’ minuti segnano con Celentano, ma la rete viene annullata per fuorigioco. Idem dopo pochi minuti, anche Meyou riesce a segnare ma segnalato subito il fuorigioco. Il Francavilla attacca incessantemente e colpisce un palo con Celentano ma pochi minuti dopo trova la rete del vantaggio con Catapano. Il Perugia non demorde e ottiene due ottime azioni ma non riesce a concretizzare.

Nella ripresa ancora padroni di casa vicini alla rete ma la parata di Cataldo tiene viva la speranza biancorossa. Poco dopo Meyou si rende protagonista di una grande azione individuale ma il suo diagonale esce di poco. Al 28’ su lancio dalle retrovie Catapano riesce a trovare il raddoppio e la doppietta personale. Pochi minuti dopo Corvino chiude la partita.

Si chiude qui la stagione dell’Under 15 biancorossa, una stagione resa positiva grazie anche al lavoro di tutto lo staff tecnico e all’impegno dei ragazzi.