Mai Soli dona tv al Seppilli

Mai Soli è una associazione di promozione che ha come obiettivo principale l’assistenza e la cura delle persone in coma e stato vegetativo permanente e persistente. Le finalità perseguite sono esclusivamente di solidarietà che si tramutano in attività nel settore dell’assistenza sociale e socio-sanitaria.

L’associazione, inoltre, promuove la realizzazione di apposite strutture per l’accoglienza e la cura adeguata di pazienti con tali patologie. L’associazione Mai Soli è nata all’interno della struttura RSA Casa dell’amicizia A. Seppilli con lo scopo di dare accoglienza alle persone in stato vegetativo e allo stesso tempo vengono realizzate azioni di sostegno per sensibilizzare le istituzioni.

Questa mattina all’interno della RSA si è svolta la cerimonia di consegna di cinque televisori che l’associazione ha donato alla struttura per allietare le giornate dei pazienti. Presenti alla cerimonia di consegna Silvio Pasqui, commissario straordinario dell’Usl Umbria 1, Ilaria Vescarelli, responsabile della Rsa ‘Seppilli’, Marina Martorelli, presidente di Mai Soli, Maria Teresa Frenguellotti, vicepresidente dell’associazione e Marcello Pizzimenti, direttore sportivo dell’A.C. Perugia Calcio.

“Crediamo molto nel volontariato e appoggiamo le molte iniziative sociali nel territorio – afferma il ds Pizzimenti – Da anni sosteniamo l’associazione Mai Soli per l’encomiabile lavoro svolto in un contesto in cui c’è grande bisogno di sostegno. Eravamo presenti il giorno che è nata l’associazione e saremo ancora al loro fianco”.