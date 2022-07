LUNEDI AL VIA LA NUOVA STAGIONE 2022/2023

Perugia, 2 luglio 2022 – Lunedì 4 luglio prenderà ufficialmente il via la stagione 2022-2023 dell’AC Perugia Calcio. Al mattino, ore 9:30, in programma tamponi molecolari ed esami sierologici per tutto il gruppo squadra. Nel pomeriggio, ore 18, la prima seduta di allenamento, aperta al pubblico.