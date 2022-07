BOLLETTINO MEDICO

Perugia, 4 luglio 2022 – AC Perugia Calcio comunica che durante i tamponi eseguiti questa mattina prima della ripresa degli allenamenti, previsti dalla normativa federale vigente, sono state riscontrate 3 positività all’interno del gruppo squadra e 3 nel gruppo dirigenziale e dipendenti. In accordo con la Asl locale i positivi sono stati posti in isolamento domiciliare.

Si rende noto inoltre che il calciatore Simone Santoro non è presente agli allenamenti in quanto sta eseguendo un percorso individuale di recupero per un intervento di chirurgia di ernia inguinale.