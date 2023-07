Liedholm Cup, Under 17 in finale nella propria categoria!

Valdemarsvik, 1 luglio 2023 – Una prestazione davvero sopra le righe permette alle ragazze biancorosse dell’Under 17 guidate da Salvatore Cannito di conquistare una storica finale, nella propria categoria di appartenenza, alla Niels Liedholm Cup. 7-0 il risultato finale contro i locali del Tallboda IF 2, un risultato che testimonia i progressi che le giovani ragazze hanno messo in pratica in questo anno di lavoro.

Un passo indietro però perché prima della semifinale il Perugia ha disputato l’ultima gara del girone contro l’altra squadra del Tallboda IF (che ha partecipato al torneo con due compagini diverse) ottenendo un comodo 1-1 che ha permesso alle biancorosse di terminare il girone al primo posto con 7 punti. Di Ginevra Mencaroni il gol del momentaneo vantaggio.

In semifinale invece dominio biancorosso con sette marcatori diversi. Apre ancora la Mencaroni, raddoppio di Chiara Maselli e tris di Alice Venturini. Nella ripresa Chiara Milletti, Federica Borrini, Alessia Bacecci e Benedetta Gaudenzi completano una giornata davvero entusiasmante per il gruppo biancorosso.

Domenica 2 luglio alle ore 13 all’Arena Liedholmplan l’ultimo atto contro gli svedesi del DFK Katrineholm che hanno vinto tutte le gare sin qui disputate.