L’Under 17 vince la Nils Liedholm Cup. Battuto 3-0 il DFK Katrineholm. Ai biancorossi anche la coppa disciplina. alice venturini eletta miglior giocatrice del torneo

Valdemarsvik, 2 luglio 2023 – La tripletta di Chiara Riccardi permette all’Under 17 biancorossa di vincere la Niels Liedholm Cup, la manifestazione organizzata per ricordare il grande campione svedese degli anni ’50.

3-0 contro il DFK Katrineholm che aveva vinto tutte le gare disputate sin qui. Il gruppo biancorosso trionfa quindi nella categoria di appartenenza riservata appunto alle Under 16-17.

Primo tempo equilibrato e ben giocato da entrambe le squadre. Ci pensa Chiara Riccardi a portare in vantaggio le biancorosse. Nella ripresa il Perugia tiene bene il campo ed è ancora la Riccardi prima a fare il bis su calcio di rigore e poi a chiudere il match con una tripletta. Al fischio finale è festa biancorossa.

Il Perugia fa bottino pieno perché oltre la coppa principale porta a casa il premio per la coppa disciplina e quello per la miglior giocatrice del torneo andato ad Alice Venturini.

“Grande partita contro una squadra forte – spiega nel post gara mister Salvatore Cannito – le ragazze sono state brave a concretizzare le occasioni costruite. Sono molto soddisfatto perché abbiamo vinto la coppa disciplina visto che il rispetto, l’educazione e la lealtà sono valori fondamentali per chi indossa questi colori. Ringrazio gli organizzatori del torneo, le ragazze, e tutto il nostro staff perché sono stati impeccabili, un grazie speciale va alla nostra società per averci permesso di vivere questa esperienza che le ragazze ricorderanno per molto tempo”.

Questa la rosa delle ragazze Under 17: Chiara Felici, Irene Bufaloni, Emma Cerquetelli, Benedetta Gaudenzi, Elena Ciancaleoni, Giulia Napoleoni, Alice Venturini, Chiara Riccardi, Chiara Maselli, Giulia Properzi, Federica Borrini, Giulia Batocchi, Rachele Malerba, Alessia Bacecci, Marta Catana, Alice Chiorri, Ginevra Mencaroni, Sara Fugnoli, Chiara Milletti, Luna Saraga.

Responsabile femminile: Mauro Lucarini Staff: Salvatore Cannito, Marco Tutarini, Angelo D’Aprile, Nino Kol Budina