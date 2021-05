LEGA B | Mister Caserta ospite nella puntata odierna di B Magazine

Partenza con il botto per B Magazine, il nuovo format della Lega di Serie B. La trasmissione ideata e condotta dal giornalista Maurizio Insardà, in onda tutti i giovedi alle 19 sul canali ufficiale YouTube della Lega di Serie B, è una finestra costantemente aggiornata sul campionato cadetto: interviste, servizi, approfondimenti, esclusive e tanto altro. In modo particolare, il nuovo format della Lega di Serie B si concentra sulle nuove generazioni, le diverse città che ospitano il campionato cadetto e l’importanza sociale che riveste lo sport in generale e il calcio in modo particolare.

B Magazine vede la partecipazione fissa di Italo Cucci, figura storica del giornalismo italiano e maestro di Maurizio Insardà. Importanti e prestigiosi gli ospiti intervenuti nelle prime puntate: Paolo Nicolato allenatore della nazionale under 21, il tecnico della Spal Massimo Rastelli, il capocannoniere del campionato Massimo Coda del Lecce, Leonardo Mancuso vice capocannoniere dell’Empoli, il Presidente della Ternana Stefano Bandecchi, il direttore generale del Cittadella Stefano Marchetti e i giornalisti Stefano Barigelli (direttore della Gazzetta dello sport), Nicola Binda, prima firma della serie B del quotidiano rosa e Tullio Calzone responsabile delle pagine della serie B per il Corriere dello Sport